Блогерша стала мыться раз в неделю и объяснила причину своего выбора

Блогерша Кори Гейгер отказалась от ежедневного душа ради путешествия в доме на колесах

Блогерша Кори Гейгер из США стала мыться раз в неделю и объяснила причину своего выбора насыщенной жизнью. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка призналась, что отказалась от ежедневного душа ради путешествия в доме на колесах. Юзерша приобрела фургон Ford Transit в 2020 году, переоборудовав его под свои нужды, и начала рассказывать о дорожном быте в соцсетях. «Гарантирую, что, оглядываясь назад, вы будете вспоминать не водные процедуры, а приключения, которые с вами произошли», — пояснила инфлюэнсерша свою точку зрения.

Позиция блогерши вызвала неоднозначную реакцию у зрителей, которые высказали свое мнение по данному вопросу в комментариях. «Я очень чистоплотна, мне нужно мыться каждый день», «Она хочет сделать отказ от ежедневного мытья нормой», «Мы с моим нынешним мужем жили вместе в фургоне в течение трех месяцев. Мы неприятно пахли, но были счастливы», — отметили они.

В мае сообщалось, что блогерша с никнеймом reindrrop стала ходить в душ раз в неделю и рассказала о преимуществах своего решения. Девушка объяснила, что начала мыться реже, потому что ей не нравится данная водная процедура. Кроме того, юзерша поступает подобным образом в целях экономии времени. «Нагревание воды, выполнение всех необходимых действий в душе, выход из него, ожидание, пока мои волосы высохнут», — описала героиня материала энергозатратный, по ее мнению, порядок действий.