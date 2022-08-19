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На Кубани приступили к уборке винограда

На Кубани в нынешнем году планируется собрать около 225 тысяч тонн винограда

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

На Кубани приступили к уборке винограда. В нынешнем году в регионе планируется собрать около 225 тысяч тонн урожая. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальных сетях, передает пресс-служба администрации региона.

Как рассказал губернатор, самые большие площади заложены в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах — всего около 29 тысяч гектаров.

В регионе действует господдержка аграриев. В 2022 году им было выделено более 730 миллионов рублей. Средства направляют на субсидирование части затрат по закладке новых насаждений, установки шпалеры, уходным работам и раскорчевке.

В 2021 году в Краснодарском крае собрали 203 тысячи тонн ягоды. Средняя урожайность тогда составила 91,5 центнера с гектара.

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Татьяна Романова
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