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Три россиянина украли более 100 тонн нефти

Три жителя ХМАО украли 125 тонн нефти с площадки Чумпасского месторождения

Фото: Todd Korol / Reuters

Трех жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заподозрили в краже 125 тонн нефти в районе Нижневартовска. Об этом сообщает региональное УМВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленниками оказались мужчины 1981 и 1985 годов рождения. Россияне круглосуточно выкачивали нефть с напорного нефтепровода в районе кустовой площадки Чумпасского месторождения. Они также собирались вывезти украденное топливо в автоцистернах. Ущерб оценивается в более чем 3 миллиона рублей.

Это не первый случай кражи нефти в ХМАО: ранее местный житель похитил более 600 тонн сырья из нефтепровода, принадлежащего организации «Лукойл-Западная Сибирь». Ущерб составил 3,8 миллиона рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима и штраф 70 тысяч рублей.

Подобное преступление также произошло в Республике Башкортостан. В Калтасинском районе правоохранители задержали 14-летнего и 15-летнего школьников за кражу металла с теплового предприятия. Из-за этого произошла утечка 120 тонн нефти. Общая сумма ущерба предприятию составила 56 тысяч рублей.

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Мария Грушко
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