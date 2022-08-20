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В Британии констатировали устойчивость экономики России перед санкциями

Financial Times: устойчивость экономики России перед санкциями оказалась лучше ожиданий

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Устойчивость экономики России перед санкциями оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Об этом написала британская газета Financial Times.

Издание обратило внимание на меры Центробанка России, который установил контроль за движением капитала и резко повысил ключевую ставку для стабилизации рубля. Помимо этого, усилия Европы по отказу от российских энергоресурсов были сведены на нет ростом цен на них, а также увеличением поставок топлива в Китай, Индию и Турцию. Также в России продолжают работать некоторые западные компании, а те, что покинули рынок, продали свои активы местным бизнесменам, поэтому сами предприятия по-прежнему функционируют.

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Марина Совина
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