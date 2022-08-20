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Названы способы распознать мошенника по телефону

Юрист Кадников заявил, что спешка собеседника указывает на попытку мошенничества

Фото: Jae Park / Unsplash

Адвокат, кандидат юридических наук Федор Кадников описал алгоритм действий при звонке от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Специалист порекомендовал немедленно заканчивать любые разговоры по телефону с людьми, требующими личные данные или сведения о счете в банке. В разговоре с «Лентой.ру» юрист напомнил, что никто не имеет права запрашивать подобного рода информацию, в том числе и сотрудники органов.

Звонки от следователей

В России распространен вид мошенничества, когда гражданам звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что в банке, где у них открыт счет, произошла утечка данных. Злоумышленник, пользуясь растерянностью человека, требует немедленно предоставить ему персональные данные, и многие раскрывают требуемую информацию, сообщил Кадников. Этого делать не следует, даже если на том конце провода действительно находится сотрудник правоохранительных органов, подчеркнул юрист.

По словам специалиста, звонки от «следователей» и «оперативников» — это те же звонки от сотрудников службы безопасности банков.

«Почему вдруг сотрудники службы безопасности банка переквалифицировались в следователей? Это симбиоз двух старых телефонных приколов — звонков из полиции по поводу задержания родственника и из службы безопасности банка по поводу мошеннических действий с расчетным счетом гражданина», — объяснил адвокат.

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Названные схемы ввиду своей распространенности теряют актуальность, пояснил он. В этой связи мошенникам приходится разрабатывать новые методы психологического воздействия на сознание граждан с целью получения доступа к их средствам.

«Я полагаю, что злоумышленники пришли к выводу, и небезосновательному, что обращение к жертве от имени сотрудника правоохранительных органов позволит надежнее и быстрее усыпить ее бдительность с самого начала разговора», — предположил Кадников.

Как выглядит звонок от следователя

«В начале разговора собеседник представляется, отрекомендовываясь следователем, оперуполномоченным, "сотрудником ФСБ" и так далее. Называет имя, фамилию, отчество. Кроме того, часто указывается и подразделение, в котором он якобы трудится», — рассказал юрист.

Жертве сообщают, что разговор записывается, поэтому ответы на дальнейшие вопросы следует давать четко и честно. После мошенник уточняет фамилию, имя и отчество гражданина и информирует, что в отношении его счетов или персональных данных совершены противоправные действия. В завершении мошенник, ссылаясь на необходимость срочного пресечения преступления, переходит к требованию сообщить ему интересующие сведения — данные счетов, карт, иные персональные данные.

«Методы воздействия на сознание жертвы не меняются — бдительность усыпляется с помощью обращения от имени органа правопорядка, сомнения пресекаются ссылкой на срочность дела и возможность спасти деньги и иные ценности гражданина», — счел адвокат.

Как противостоять мошенникам?

Просто закончить разговор, не говоря ни слова. Это самый действенный метод борьбы с подобного рода противоправными действиями. Далее заблокировать номер, с которого был звонок, и, по желанию, проинформировать свой банк о случившемся

Федор Кадниковадвокат

В рассматриваемом случае мошенники противоречат сами себе, указал Кадников. «Если вам звонит сотрудник полиции, то это значит, что какое-то событие, например, "увод" денег со счета, уже произошло, идет проверка, никакой необходимости в срочном предоставления информации нет и быть не может. В случае с противоправными действиями в отношении банковских счетов граждан правоохранительные органы просто не могут работать "на опережение" так как узнают о преступлении либо от банка, либо от пострадавшего гражданина», — подчеркнул юрист.

Телефонный звонок от имени правоохранительных органов с просьбой срочно предоставить данные карты или счета – это уже противоречие. Это ключевой момент для понимания того, что в отношении вас пытаются совершить мошенничество

Федор Кадниковадвокат

Если на том конце провода точно сотрудник полиции, то следует помнить, что все сведения о себе или своих счетах сообщать необходимо только под протокол при проведении соответствующих процессуальных действий очно, и никак не по телефону, отметил Кадников.

«Помните, настоящий сотрудник полиции, обращаясь к вам по телефону, всегда полностью назовет свое подразделение. Обращение типа "это Главное управление МВД" или "отдел МВД по банкам" и так далее следует игнорировать, — подчеркнул юрист.

Также, по его словам, стоит попросить собеседника пригласить вас в отделение для дачи показаний. Кадников посоветовал в ходе разговора попросить звонящего переговорить позже, после обращения для проверки информации в банк. Кроме этого, он порекомендовал задавать уточняющие вопросы. «Если вы уловите в его интонации нетерпение, угрозу, растерянность — разговор следует закончить», — заключил специалист.

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Виктория Немис
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