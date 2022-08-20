Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»

ERR: Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»

Фото: РИА Новости

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перезахоронить останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Об этом сообщает телекомпания ERR.

Перенос останков поручили Эстонскому военному музею. Директор учреждения Хеллар Лилл заявил, что власти «сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах — там, где перемещаются люди». .

Пять могил уже раскопаны, еще 17 военных захоронений ожидают раскопок. Ожидается, что перезахоронение займет несколько лет, но до конца года власти планируют заменить надгробия с советской символикой на «нейтральные».

Ранее стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. В частности, активистов, которые препятствовали процессу демонтажа и переноса монументального танка, задержала полиция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»
Названы способы распознать мошенника по телефону
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»
Кинолог назвал отличия в работе ветеринара и грумера
В МИД сообщили о переходе от SWIFT на более защищенные механизмы
Во Франции заявили о хорошем противостоянии России санкциям
В российском регионе вернули масочный режим
В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу
Экс-госсекретарь США призвал скорее завершить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.