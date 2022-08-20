ERR: Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перезахоронить останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Об этом сообщает телекомпания ERR.

Перенос останков поручили Эстонскому военному музею. Директор учреждения Хеллар Лилл заявил, что власти «сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах — там, где перемещаются люди». .

Пять могил уже раскопаны, еще 17 военных захоронений ожидают раскопок. Ожидается, что перезахоронение займет несколько лет, но до конца года власти планируют заменить надгробия с советской символикой на «нейтральные».

Ранее стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. В частности, активистов, которые препятствовали процессу демонтажа и переноса монументального танка, задержала полиция.