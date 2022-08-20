В Швейцарии призвали готовиться к бунтам из-за нехватки электроэнергии

Директор полиции Швейцарии призвал правительство готовиться к бунтам зимой

Из-за нехватки электроэнергии зимой в Швейцарии могут начаться бунты. Об этом заявил директор полиции Фреди Фесслер в интервью газете Blick.

По его словам, последствия могут быть очень серьезными — нельзя исключать и возможных случаев мародерства. В частности, он описал ситуацию, когда люди не могут снять деньги в банкомате, расплатиться картой в магазине, на улицах нет света, а в домах тепла.

Фесслер добавил, что такое развитие ситуации вряд ли возможно. Но при этом призвал правительство страны готовиться и к такому сценарию.

В публикации говорится, что центре внимания властей сейчас угроза дефицита электроэнергии зимой. Ранее правительство сообщило, что впервые может ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки газа или электричества.

Отмечается, что граждан призвали запастись дровами и свечами на случай перебоев со светом.