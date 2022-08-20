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Россиянин подрался с зеброй-аниматором в центре города и попал на видео

В Нижнем Новгороде драка между мужчиной и зеброй-аниматором попала на видео

В Нижнем Новгороде прямо в центре города россиянин подрался с зеброй-аниматором. Конфликт попал на видео, которое опубликовал портал «Открытый Нижний».

Инцидент произошел на Большой Покровской улице 19 августа. На кадрах видно, как мужчина повалил аниматора в костюме зебры на асфальт. После этого они начали драться.

Позднее их разнял прохожий, а еще через несколько секунд к ним подбежал второй аниматор. По словам нападавшего, конфликт начался после того, как мужчину оскорбил аниматор.

Ранее трое мужчин подрались у входа на станцию метро «Александровский сад» в Москве. Правоохранителям уже удалось задержать всех участников конфликта.

Никита Абрамов
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