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Шольц ответил на вопрос о желании оставаться у власти как можно дольше

Канцлер Германии Шольц сообщил, что рассчитывает остаться на своем посту еще один срок
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, как долго он желает оставаться у власти, заявил, что рассчитывает реализовать возможность остаться на своем посту еще на один срок, сообщает РИА Новости.

«Если бы я сейчас подсчитал — вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности. Но я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо», — рассказал он.

Он также добавил, что не считает необходимым вводить в стране ограничения на срок нахождения на посту канцлера.

Ранее стало известно, что Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет. Также он заверил российского президента в том, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы.

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Марина Совина
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