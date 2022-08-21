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Двум судам с зерном разрешили выйти из украинских портов

Совместный координационный центр разрешил двум судам с зерном выйти из украинского порта

Фото: Pixabay

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил двум украинским судам с продовольствием выйти из порта в Черноморске в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости.

«Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Корабли смогут отплыть 22 августа. Уточняется, что судно MV Great Arsenal должно перевезти 25,5 тонны пшеницы в Египет, а MV Maranta направит 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.

Ранее стало известно, что с 1 августа из портов Украины было вывезено более 656 тысяч тонн зерна. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, объемы вывоза сельхозпродукции с Украины планируется увеличить. Министр отметил, что зерновые вывозит 51 судно, при этом 27 из них уже вышли из портов Украины, а 24 — направились для загрузки.

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Марина Совина
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