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Побывавшая в Дагестане россиянка пожаловалась на избившего ее мужа «неадеквата»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась, что в Дербенте ее мужа избили за курение

Фото: Сергей Расулов / Reuters

Россиянка впервые побывала в Дагестане и перечислила главные минусы региона, омрачившие ее путешествие. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению читательницы портала, город Дербент совсем не подготовлен к тому, чтобы принимать туристов. В первую очередь она отметила, что в аптеках и магазинах не было ценников, а продавцы при виде отдыхающих придумывали цены на ходу.

Также туристка пожаловалась, что ее мужа на глазах женщин и детей избил «неадекват» за то, что он курил около отеля и пил вино. Отмечается, что у супруга россиянки остался шрам.

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Помимо этого, девушку разочаровало то, что на улицах валялся мусор, а от помоек исходил неприятный запах. «Женщины очень злые, ходят косят на русских, даже если те прилично одеты», — заключила путешественница.

Ранее в августе туристы занялись оральным сексом в горах Дагестана и возмутили местного жителя. Мужчина, заметив путешественников, пристыдил их, а также снял на видео.

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Ксения Жарова
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