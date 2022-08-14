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Туристы занялись сексом в горах Дагестана и возмутили местных жителей

Житель Дагестана пристыдил занимающихся оральным сексом в горах туристов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Житель Дагестана заметил в горах пару туристов, занимающихся оральным сексом возле машины, и пристыдил их. Информация об инциденте появилась в группе «Только уличные драки» во «ВКонтакте».

Нарушителей порядка дагестанец снял на видео и распространил информацию о случившемся в интернете. В ролике запечатлено, как возмущенный мужчина подходит к туристам и делает им замечание в грубой форме.

«Вы охренели что ли? Вы где находитесь?» — спросил путешественников местный житель.

Вскоре также появилась видеозапись, на которой один из туристов извиняется за свое поведение. Он пояснил, что был в Дагестане впервые, и не знал, что в республике «можно делать, а что нет».

9 августа сообщалось, что в Севастополе охранник бара занялся сексом с одной из посетительниц бара на глазах туристов. Один из очевидцев снял происходящее на видео и выложил в сеть. После этого в бар прибыли сотрудники полиции и изъяли все видеоматериалы.

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Дениза Мацаева
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