Сообщение о радиоактивном излучении вышек 5G оказалось недостоверным

Сообщение о радиоактивном излучении вышек сетей 5G оказалось недостоверным

Сообщение о радиоактивном излучении вышек сетей 5G оказалось недостоверным.

В сообществе «ПРОЕКТ: Проснись, Нео!» во «ВКонтакте» появился пост об опасном влиянии излучения от вышек 5G на людей. Авторы утверждают, что ситуация с ковидом в мире — «сказка», которая нужна, чтобы скрыть массовую гибель людей от радиации, которую излучают вышки 5G. «Знаете почему они пугают осенней и зимней волной, а не весенней и летней? Потому что мощную волну 5G они могут включить только осенью и зимой, ибо если бы они включили весной и летом, когда листва зеленая еще, тогда вся зелень вокруг резко сгорела бы, и люди тут же поняли бы, что это вовсе не ковид, а радиация», – утверждается в посте.

В описании группы есть намек на то, что она создана для общения людей, которые не верят в существования коронавируса. Многие посты в сообществе посвящены негативу по отношению к вакцинации и мерам против коронавируса.

Теории заговора о негативном влиянии сетей 5G на здоровье людей многократно опровергались. Волны 5G относят к неионизирующему излучению, то есть не радиоактивному, которое не может навредить организму человека, следует из исследования Национального института онкологии США. Опасно только ионизирующее излучение, радиоактивное, которое появляется, например, при взрыве атомной бомбы.

Известно, что сети 5G работают в частотах до 100 ГГц при установленной безопасной норме в 300 ГГц. Ее определила Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения.

Сообщение осталось незамеченным в СМИ. В соцсетях подобные теории заговора существуют со времен появления стандарта 5G. Оригинальный пост в группе собрал множество комментариев как от людей, поддерживающих теорию, так и от высмеивающих их пользователей.