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Главы ЛДНР опубликовали поздравления с Днем Государственного флага России

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник поздравили с Днем флага России

Фото: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник поздравили жителей республик и россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации, отмечаемым ежегодно 22 августа. Тексты поздравлений опубликованы в телеграм-каналах глав республик.

«День Государственного флага Российской Федерации — это особенный праздник. Российский триколор олицетворяет национальную гордость, могущество и героическое прошлое. Он выражает стремление к миру, сплоченность народа, его верность Отчизне, отвагу и мужество. Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Но для жителей Донецкой Народной Республики это чрезвычайно ценный и знаковый символ. Именно под флагом России проходили Русская весна и референдум. Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира. А сейчас флаг России гордо реет над освобожденными исконно русскими землями, и с каждым днем все больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной», — отметил в поздравлении Денис Пушилин.

Как отметил Леонид Пасечник, «бело-сине-красный триколор олицетворяет безграничное могущество нашей Великой Родины, ее славное прошлое, настоящее и будущее, объединяет русских людей по всему земному шару».

«Для Донбасса это особый символ. Вид российского флага воодушевлял и давал силы народу Луганщины в самые тяжелые дни 2014 года, когда преступный киевский режим направил танки, авиацию и артиллерию на мирное население. На протяжении восьми лет он напоминал нам, что Россия рядом и поддерживает нас. Сегодня реющий над освобожденными населенными пунктами российский стяг вызывает гордость за принадлежность к Русскому миру и вдохновляет на подвиги бойцов Народной милиции ЛНР, очищающих землю Донбасса от украинского неонацизма», — подчеркнул он.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага России, установленный на основании Указа президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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Татьяна Романова
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