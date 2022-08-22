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Серия велогонок для любителей Cyclingrace завершилась в Московской области

В Коломне завершилась подмосковная серия гонок Cyclingrace

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Гонка 20 и 21 августа серии Cyclingrace в Коломне стала закрывающим велозаездом серии в этом году на территории Подмосковья. В этом сезоне прошло четыре двухдневных старта, которые собрали более 1,8 тысяч участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время велозаезда в Коломне в первый день проводилась гонка с раздельным стартом по равнине. Во второй – групповая велогонка и любительские заезды на разные дистанции для каждого уровня подготовки.

Участие в последнем заезде сезона приняла заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, член Общественного совета по поддержке и развитию спорта Московской области Екатерина Лобышева.

«Мне очень близок велоспорт, в тренировочном процессе конькобежцев он занимает значительное тренировочное время. Яркий и зрелищный вид спорта. Как и в конькобежном спорте, в нем сочетаются высокая скорость, тактика и сила воли. Хочу пожелать всем хорошего настроения», — сказала спортсменка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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Алена Шаповалова
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