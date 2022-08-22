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Чехия выразила готовность продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине

Премьер Чехии Фиала сообщил, что страна продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: David W Cerny

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что власти страны выразили готовность продолжать оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, как это делалось ранее, сообщает РИА Новости.

«Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники», — заявил чешский премьер.

Он также отметил, что республика приняла наибольшее количество беженцев с Украины, в пересчете на число собственных граждан, по сравнению с другими государствами.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал организацию играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, ООН погрязла в «политизации» из-за спецоперации России на Украине, что «нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций».

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Марина Совина
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