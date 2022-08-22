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В Госдуме потребовали ужесточить охрану мероприятий после гибели Дугиной

Депутат Хинштейн требует ужесточить охрану политических мероприятий после гибели Дугиной
Начало событий в новости ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству дочери Дугина

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал блестящей работу российских спецслужб, которые в первые же сутки раскрыли убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он считает, что после трагической гибели Дугиной нужно кардинально изменить требования к вопросам безопасности на политических массовых мероприятиях. Хинштейн указал на отсутствие должного контроля со стороны правоохранителей на фестивале «Традиции», где, предположительно, была заложена бомба в автомобиль политолога Александра Дугина, сработавшая в тот момент, когда им управляла его дочь Дарья.

«Как получилось, что массовое политическое мероприятие с участием общественно значимых лиц, объявленных на Украине особо опасными врагами, должным образом не охранялось?» — задается вопросом депутат. Он указывает на то, что рамки металлодетекторов не использовались, присутствовал один наряд ГИБДД, парковка не охранялась. Исходя из этого он призвал МВД ужесточить требования к обеспечению безопасности на всех политических мероприятиях в стране.

«Время благодушия закончилось», — подытожил Хинштейн.

Ранее 22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, совершенное в Подмосковье 20 августа. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы. Установлена исполнительница убийства, которой является гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

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Любовь Ширижик
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