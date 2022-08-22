Россиянам назвали самые бюджетные курорты в бархатный сезон

Эксперт по туризму Мельник: самые бюджетные курорты в бархатный сезон — Адлер и Абхазия

Самыми бюджетными курортами, где россияне могут отдохнуть во время бархатного сезона, на данный момент являются Адлер и Абхазия. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по туризму, преподаватель кафедры туризма Балтийской академии туризма и предпринимательства Николай Мельник.

«В Адлере это гостевые дома, различные отели низкой категории, 1-2 звезды. Если мы говорим про Абхазию, там такой момент — уже практически на 80 процентов все туристические объекты переполнены. То есть если даже бронировать на конец сентября, мы увидим Stop sale на множество объектов», — уточнил он. Бюджетный отдых в Адлере, по словам эксперта, начинается от 28 тысяч рублей на двоих за неделю, в Абхазии — от 25 тысяч рублей. При этом, цена включает перелет, проживание, трансфер, медицинскую страховку.

«Помимо этого можно отметить Красную поляну. Красная поляна, пока еще не выпал снег, дает очень большие скидки: те объекты, которые будут стоить 120-150 тысяч, сейчас можно взять за 60 тысяч рублей по причине того, что не сезон», — поделился Мельник.

Цены на недельный отдых в Турции на двоих начинаются от 90 тысяч рублей, в Египте, Эмиратах, Тунисе — от 120 тысяч, отметил он, однако обратил внимание, что стоимость туров может существенно упасть. «Есть очень важный момент, все-таки если мы говорим про Москву, у нас сейчас появились Azur Air и "Южный ветер", и есть небольшое понимание и надежда на то, что цена будет падать ближе к дате вылета, но это будет касаться именно перелетов этими авиакомпаниями при условии незаполняемости самолета. В таком случае мы вполне можем рассчитывать на скидку в 20-25 процентов от той цены, которую я озвучил», — подчеркнул специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян осенью ожидает длительный бархатный сезон, поскольку вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры.

