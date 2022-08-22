Минобороны сообщило о подавлении двух взводов РСЗО «Град» в ДНР

Минобороны России заявило о подавлении двух взводов РСЗО «Град» в ДНР

Российские войска подавили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были подавлены три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в ДНР и Лиманы в Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.

Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении пусковой установки ЗРК «Бук-М1» и радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы производства США в ДНР.