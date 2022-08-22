У побережья Кипра нашли крупные залежи газа

TotalEnergies и Eni нашли у побережья Кипра крупные залежи газа

Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni объявили об обнаружении у побережья Кипра крупных залежей природного газа, их объем оценивается в 70 миллиардов кубометров. Об этом со ссылкой на пресс-службу обеих компаний пишет РИА Новости.

Речь идет о газовом месторождении Calypso-1, открытом в 2018 году. Работы ведет Eni Cyprus, партнерам в ней принадлежат равные доли. Скважина Cronos-1, которая позволила говорить о находке, стала четвертой, пробуренной оператором.

В итальянской компании считают, что новая скважина в этом районе, удаленном от побережья острова на 160 километров, позволит говорить о дополнительных объемах.

Eni работает на Кипре с 2013 года. Она является оператором блоков 2,3,6,8 и 9, а также владеет долями в блоках 7 и 11, где оператором является TotalEnergies.

Разработка новых месторождений газа для Европы остается чрезвычайно важной задачей на фоне планов минимизировать поставки топлива из России. Для этой цели регион также планирует активнее использовать альтернативные источники энергии и увеличить поставки со стороны других поставщиков.

Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что является надежным поставщиком энергоресурсов. При этом в начале сентября «Газпром» не исключает полной остановки газопровода «Северный поток» для проведения технического обслуживания последней работоспособной турбины. В Евросоюзе уверены, что такая ситуация обусловлена не техническими сложностями, а политическим давлением.