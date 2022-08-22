Загорать полностью обнаженным стало трендом у знаменитостей

The Sun: загорать без одежды стало модным трендом благодаря Кайли Дженнер и Бритни Спирс

Звездный редактор The Sun Кевин Аджей-Дарко обратил внимание, что загорать без одежды стало модным трендом у знаменитостей. Соответствующий комментарий появился на сайте издания.

Журналист утверждает, что звезды мирового уровня принимают солнечные ванны обнаженными ради равномерного загара и ярких фотографий для соцсетей. Также предполагается, что таким образом некоторые из них пытаются обнаружить прячущихся неподалеку папарацци.

Отмечается, что тренд стал популярен благодаря предпринимательнице Кайли Дженнер, которая опубликовала снимок без одежды и в гигантской плетеной шляпе бренда Jacquemus летом 2019 года. Затем тенденцию подхватили и другие известные личности.

Так, американская певица Рита Ора позировала обнаженной во время отдыха на Ибице, а актриса Гвинет Пелтроу — в саду собственного дома. Кроме того, часто фотографируются нагими на пляжах исполнительницы Бритни Спирс и Джессика Симпсон, модели Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.

В апреле откровенная одежда, выставляющая живот напоказ на поздних сроках беременности, стала популярным трендом у звезд и инфлюэнсеров. Считается, что моду на оголяющие тело вещи задали барбадосская певица Рианна и британская поп-исполнительница Александра Берк. Примеру упомянутых знаменитостей последовала 27-летняя ютуберша и фитнес-гуру Тэмми Хемброу и звезда британского реалити-шоу Оливия Боуэн.