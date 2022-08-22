Американский военный заявил о проблемах в подготовке «морских котиков»

Экс-военный О’Нилл: ВМС США больше времени тратят на расовые тренинги, чем на стрельбу

Бывший морской пехотинец Военно-морских сил (ВМС) США Роберт О'Нилл (Robert J. O'Neill) рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются «морские котики». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом он прокомментировал выступление сына бывшего президента США Дональда Трампа-младшего. В ходе своей речи тот, сославшись на слова знакомых военных, заявил, что морские пехотинцы теперь тратят больше времени на тренинги по разнообразию рас и гендеров, чем на стрельбу.

«Он говорит правду. Я и другие "котики" обсуждали это с Дональдом Трампом-младшим. Удержание персонала — это проблема, как и его набор. Это больше чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего», — говорится в сообщении.

Кроме того, в интервью Daily Mail О'Нилл признался, что дух американских военных подорван. По его мнению, Китай смеется над США, в то время как Америка «борется сама с собой из-за того, какие местоимения использовать». Кроме того, О'Нилл заявил, что многие солдаты, рисковавшие своей жизнью в Афганистане, задаются вопросом, за что именно они воевали.

Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг сообщил, что армия США столкнулась с нехваткой новобранцев из-за нежелания американцев служить.