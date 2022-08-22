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Украина узнает причину блокировки счетов клиентов из ЛДНР

Нацбанк Украины узнает причину блокировки «Приватбанком» счетов клиентов из ЛДНР

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Национальный банк Украины узнает причину блокировки «Приватбанком» счетов клиентов, живущих в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛДНР). Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, сообщается на сайте Министерства реинтеграции.

«Минреинтеграции обратилось к НБУ (Нацбанк Украины — прим. «Ленты.ру») с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в государственном банке АО КБ "Приватбанк"», — приводит слова Верещук сайт ведомства. Она также попросила принять меры по прекращению актуализации данных и массовой блокировке клиентов, зарегистрированных в республиках.

По ее словам, клиенты банка из ЛДНР недовольны требованием приложения и сайта финучреждения предоставить персональные данные, где подтверждается место жительства. Отмечается, что с таким требованием клиенты сталкиваются и при личном визите в банк. За отказ предоставить информацию клиентам грозят блокировкой счета в течение августа.

Подобные требования банка и блокировка счетов недопустимы, отметила вице-премьер.

Ранее в администрации заявили, что Украина заблокировала банковские счета на территории региона. Среди банков, заблокировавших счета, называются «Приватбанк» и «Ощадбанк». При этом отмечается, что в области в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему.

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Алевтина Запольская
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