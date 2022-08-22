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В Германии отвергли обсуждение запуска «Северного потока-2»

Премьер региона ФРГ Швезиг отвергла обсуждение запуска «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг отвергла наличие обсуждения в ФРГ запуска газопровода «Северный поток-2». Ее слова приводит РИА Новости.

«Этого вопроса не возникает, федеральное правительство дало на него четкий ответ», — сказала премьер региона, комментируя предложение заместителя председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганга Кубикки, который призвал запустить проект.

При этом она отметила, что инфраструктура, созданная для газопровода, сможет обеспечить подачу СПГ, чтобы иметь дополнительный газ.

В мае Швезиг заявила, что созданный для поддержки газопровода «Северный поток-2» фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией. Отмечается, что процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года. Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам, в качестве временного управляющего привлечена фирма Transliq AG.

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Марина Совина
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