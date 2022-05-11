Швейцарский суд приостановил банкротство Nord Stream 2

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора трубопровода «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года. Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам, в качестве временного управляющего привлечена фирма Transliq AG, отмечается в заявлении.

Глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии в марте.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода. По словам премьер-министра немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, созданный для поддержки газопровода фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.