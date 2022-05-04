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В Германии призвали распустить фонд поддержки «Северного потока — 2»

Немецкий политик Швезиг призвала распустить фонд поддержки «Северного потока — 2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в эфире радио NDR заявила, что созданный для поддержки газопровода «Северный поток — 2» фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

По ее словам, работа фонда может быть завершена по решению наблюдательного совета или Министерства юстиции Германии. Она подчеркнула, что Россия, «которая напала на соседнюю Украину», не может быть партнером страны.

«Мекленбург — Передняя Померания из наилучших побуждений стремилась к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего с нашим партнером Ленинградской областью, не только в экономической области, но и в области науки и культуры», — отметила политик.

Швезиг добавила, что фонд тесно связан с компанией Nord Stream 2 AG, которая запрещена международным правом. По ее словам, это также наносит ущерб репутации ФРГ. Она считает, что следует закрыть и экологический фонд, который был построен на средства «Северного потока — 2».

Ранее лидер немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Германия должна согласиться на запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы Россия пересмотрела свои требования по оплате газа в рублях.

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Марина Совина
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