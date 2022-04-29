Лидер немецких националистов потребовал запустить «Северный поток-2»

Лидер немецкой националистической партии АдГ Крупалла поддержал «Северный поток-2»

Германия должна согласиться на запуск газопровода «Северный поток-2», чтобы Россия пересмотрела свои требования по оплате газа в рублях. Об этом заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в любом случае поддерживает проект, но считает валютный аргумент неплохим поводом для федерального правительства сделать правильный выбор.

В то же время Крупалла выразил опасение, что действующее руководство страны к его рекомендациям не прислушается, так как в настоящее время на фоне активности российских войск на Украине речь идет «вовсе не о таких подробностях». Политик не исключил, что «евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».

По словам националиста, Москву спровоцировали на перевод газовых контрактов в рублевую форму оплаты блокировкой активов. Крупалла посчитал, что надо принять условия России для мирных переговоров.

Партия «Альтернатива для Германии» появилась в 2013 году. В 2021 году на выборах в бундестаг она потеряла 11 мест (83 мандата, четвертое место). Политологи оценивают политическую силу как крайне правую, с момента своего появления она вынуждена отбиваться от обвинений в связях с неонацистскими группировками.

В последние годы российские власти активно налаживали сотрудничество с АдГ, в том числе принимали ее представителей на высоком уровне. В Германии партия регулярно выступает в поддержку действий Москвы.

Текущая позиция Крупаллы в области энергетики прямо противоречит действиям федерального правительства. Проект «Северный поток-2», несмотря на окончание строительства, заморожен, а канцлер Олаф Шольц назвал стратегической задачей избавление от зависимости от российского газа. По его словам, отказаться от него моментально Германия не сможет, поскольку строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) потребует времени, но готовится к этому.

