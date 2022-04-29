Лидер немецкой националистической партии АдГ Крупалла выступил в поддержку рубля

Берлину следует возобновить экономические связи с Москвой, чтобы договориться о поставках газа, и прекратить атаку на рубль. Об этом заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, передает РИА Новости.

По его мнению, действия Европы вынудили Россию переводить контракты на поставку газа в собственную валюту. Крупалла выступил в поддержку налаживания отношений с Москвой, чтобы облегчить мирные переговоры.

Партия «Альтернатива для Германии» создана в 2013 году. По итогам выборов 2021 года она получила 83 места в Бундестаге (четвертое место). Эксперты описывают политическую силу как крайне правую, с момента своего появления она вынуждена отбиваться от обвинений в связях с неонацистскими группировками.