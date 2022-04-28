Канцлер Германии предложил готовиться к отключению газа

Канцлер Германии Шольц предложил готовиться к прекращению поставок газа из России

Германия не исключает прекращение поставок газа из России, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Об этом на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисида заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Он предложил не гадать, что предпримет Москва, так как на эти темы можно только спекулировать. Однако Берлин готовится к любому развитию событий, причем начал делать еще до ввода российских войск на территорию Украины.

Таким образом Шольц ответил на вопрос, не ожидает ли он, что Германию постигнет та же участь, что Польшу и Болгарию, которым «Газпром» отключил газ после отказа платить в рублях.

По словам канцлера, предметный анализ ситуации позволил Берлину понять, как прекратить импорт российского угля к осени и как в дальнейшем избавляться от газовой зависимости. Он подчеркнул, что Германия должна построить терминалы приема сжиженного газа, что потребует некоторого времени.

В настоящее время европейские страны определяются с позицией по поводу платежей в рублях. Официально подтвердила готовность к такому изменению контакта только Венгрия, остальные настаивают на том, что не станут нарушать санкции. Тем не менее источники Bloomberg утверждают, что рублевый счет в Газпромбанке открыли 10 из 21 партнера «Газпрома», причем четыре из них уже оплатили поставки по новой схеме.

Как заподозрили десять стран Европы (Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия), такая политика компаний возможна в связи с тем, что комментарий ЕС оставляет возможность для интерпретаций и обхода санкций. Они потребовали, чтобы документ стал более конкретным и в нем появилось точное объяснение, что является нарушением ограничительных мер.