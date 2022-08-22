Названы последствия нарушающих правила ВТО антироссийских санкций Запада

Экономист Медведков рассказал о нарушении западными странами правил ВТО из-за санкций

Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в авторской колонке для ТАСС назвал последствия санкций западных стран в отношении России, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, это приводит к активизации сотрудничества в рамках региональных торговых договоров.

«Неправовые действия крупнейших игроков в ВТО не могут не отразиться на будущем организации — оно будет тем туманнее, чем больше будет отход этих игроков от правил и чем дольше он будет продолжаться. Если история продолжится, то многие страны наверняка активизируют сотрудничество в рамках региональных соглашений», — рассказал глава российской делегации на переговорах о вступлении в ВТО.

Он подчеркнул, что главными экономическими последствиями, к которым привело несоблюдение Западом правил ВТО, стали рост цен на энергию и продовольствие, огромная инфляция, а также лихорадка валютных курсов. Экономист назвал это ценой, которую мир заплатил за нарушения правил торговли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «выбросили на помойку» свою приверженность принципам ВТО в момент, когда в ответ на ввод российских войск на территорию Украины принимали решение о беспрецедентных санкциях против России.