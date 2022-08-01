Путин посетовал на нежелание Запада следовать принципам ВТО

Путин описал отношение Запада к принципам ВТО словами «выбросили на помойку»

Западные страны «выбросили на помойку» свою приверженность принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в момент, когда в ответ на ввод российских войск на территорию Украины принимали решение о беспрецедентных санкциях против России. Об этом на совещании по развитию металлургического комплекса заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он посетовал, что авторы санкционных мер не пожелали принять во внимание возможные последствия своих решений, в том числе рост стоимости стройматериалов на глобальном рынке и инфляцию.

«Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан политиков не интересует», — описал он мотивацию руководства западных стран, в первую очередь европейских.

Таким образом Путин прокомментировал санкции в отношении металлургических предприятий, в рамках которых для них действуют ограничения на работу на внешних рынках и введены запреты на покупку некоторых зарубежных товаров, необходимых для выпуска продукции внутри страны.

В ходе того же совещания вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что во втором квартале продажи за рубеж российских металлургических компаний сократились на 20 процентов. Одновременно снизилось и внутреннее потребление, в связи с чем падает загрузка мощностей.