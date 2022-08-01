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В правительстве заявили о «нецелесообразных» продажах за рубеж в одной отрасли

Вице-премьер Мантуров заявил, что экспорт металлургов сократился на 20% во втором квартале

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

При текущем высоком курсе рубля экспорт для металлургической отрасли малорентабелен, а в отдельных случаях «совсем нецелесообразен» экономически, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Слова члена правительства приводит РИА Новости.

По его словам, продажи продукции российских металлургов за рубеж во втором квартале сократились на одну пятую. «Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором квартале сократился примерно на 20 процентов», — сказал Мантуров, выступая на совещании по развитию металлургического комплекса.

Вице-премьер отметил, что фиксируется в отрасли и серьезный спад внутреннего потребления. Загрузка мощностей предприятий падает — в среднем с 93 процентов до 80 процентов.

В сложившихся условиях, заявил Мантуров, фискальная нагрузка на сектор, возраставшая в прошлом году на фоне сверхдоходов, должна быть снижена. В коррекции, по его словам, нуждается акциз на жидкую сталь. «В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь», — обратился Мантуров к президенту Владимиру Путину.

Президент на совещании, в свою очередь, заявил, что Россия будет оставаться ответственным экспортером металлургической продукции и других товаров, но отказывается работать с другими странами себе в убыток. Он считает, что западные страны пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу.

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Платон Щукин
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