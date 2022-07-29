Экономика Европы превзошла ожидания

Экономика еврозоны выросла во втором квартале выше ожиданий аналитиков

Экономика еврозоны превзошла ожидания аналитиков и продемонстрировала во втором квартале рост на 0,7 процента, пишет Bloomberg.

Специалисты прогнозировали рост на 0,2 процента. Лидерами по этому показателю стали Италия и Испания, ВВП которых превзошел результаты первого квартала на один процент. При этом экономисты предполагают, что в скором времени рост может смениться спадом, поскольку показатели выпуска в этих странах близки к пределу, дополнительные риски связаны с поставками энергоносителей из России, прежде всего газа.

Также скептицизм финансистов вызывают данные по Германии, ВВП которой остался на прежнем уровне. К тому же, инфляция в еврозоне достигла во втором квартале 8,9 процента, что стало историческим рекордом.

Высокий рост цен положительно сказывается на номинальном значении ВВП, однако последнее не отражает объективных показателей развития экономики. К тому же, монетарные власти уже приступили к ужесточению денежно-кредитной политики, что должно привести к удорожанию кредитов и снижению темпов роста. Европейский центробанк впервые за последнее десятилетие повысил ключевую ставку с нуля до 0,5 процента.

