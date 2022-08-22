Вора в законе Апакелу отдали под суд за криминальный титул
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Раменского городского округа, обвиняемого по статье 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Материалы переданы для рассмотрения по существу в Московский областной суд. Речь идет о 77-летнем Борисе Петрове, известном в преступном мире как Апакела из сухумского клана, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Из материалов дела следует, что фигурант в 1965 году был наделен, согласно криминальным традициям преступного мира, статусом вора в законе. Он обладал непререкаемым авторитетом в криминальной среде на территории Советского Союза, позже России, а также Абхазии и Грузии. Обвиняемый неоднократно участвовал в воровских сходках, содействовал распространению влияния организованной преступности и решал вопросы по разделу сфер преступного мира.