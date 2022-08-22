Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вора в законе Апакелу отдали под суд за криминальный титул

Прокуратура отдала под суд вора в законе Апакелу за занятие высшего положения в криминале

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Раменского городского округа, обвиняемого по статье 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы переданы для рассмотрения по существу в Московский областной суд. Речь идет о 77-летнем Борисе Петрове, известном в преступном мире как Апакела из сухумского клана, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что фигурант в 1965 году был наделен, согласно криминальным традициям преступного мира, статусом вора в законе. Он обладал непререкаемым авторитетом в криминальной среде на территории Советского Союза, позже России, а также Абхазии и Грузии. Обвиняемый неоднократно участвовал в воровских сходках, содействовал распространению влияния организованной преступности и решал вопросы по разделу сфер преступного мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Доллар стал дороже евро
Психолог перечислила родителям признаки и причины детского алкоголизма
Тысячи материнских плат отзовут из-за риска расплавления
Москва оказалась самым дорогим российским мегаполисом по сборам в школу
Россиянин нашел тела своих детей в озере
Вора в законе Апакелу отдали под суд за криминальный титул
Восемь округов Подмосковья объявили потенциально опасными из-за лесных пожаров
Совладелец паба сделал фото под юбкой у женщины и лишился бизнеса
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков Юргенс ушел в отставку
Федун покинул «Спартак»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.