Во Франции назвали глупостью визовые ограничения для россиян

Французский дипломат Берг назвал визовые ограничения для граждан России глупостью

Введение визовых ограничений против россиян сильнее навредило бы самому Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил французский дипломат и писатель, бывший посол Франции в Намибии и странах Юго-Восточной Азии Эжен Берг, передает ТАСС.

Дипломат назвал инициативу по запрету выдачи шенгенских виз для российских граждан глупостью. «Если бы мы закрыли границы, то не дали бы людям возможности увидеть, что на самом деле происходит на Западе. Это очень плохая идея, глупость, и это повредило бы самому Западу», — заключил он.

По мнению Берга, такое решение не отвечает долгосрочным интересам ЕС, так как помешает молодежи посещать европейские города. Он напомнил, что все члены объединения имеют свой голос, но для принятия подобной меры необходим консенсус.

«Я думаю, что решение о визовых ограничениях не будет принято. В общих интересах ЕС — не увеличивать эскалацию, а, напротив, искать пути для разрешения кризиса», — резюмировал экс-посол.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.