Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказал об опасности заболеть раком из-за нового постельного белья

Врач Кондрахин: в новом постельном белье может быть вызывающее рак вещество

Фото: unsplash

В новом постельном белье может быть формальдегид, способный спровоцировать риск заболеть раком кожи или легких, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасности канцерогенного вещества он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач сослался на исследование Роскачества, согласно которому в комплектах постельного белья нескольких торговых марок обнаружили опасное канцерогенное вещество — формальдегид. Он объяснил, что при взаимодействии с ним клетки ДНК могут мутировать, что может привести к возникновению онкологических заболеваний.

Определить наличие формальдегида в постельном белье можно по специфическому запаху, из-за которого возникает кашель и беспокойство, рассказал Кондрахин. Однако не всегда возможно выявить его самостоятельно. «Есть специальные службы, которые могут с помощью "электронного носа" выявить концентрацию вещества», — подсказал он.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Кондрахин объяснил, что если человек постоянно будет использовать постельное белье с формальдегидом, он может заболеть раком верхних или нижних дыхательных путей. «Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае», — пояснил он. Кроме того, таким образом можно заболеть и раком кожи.

Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями от формальдегида в постельном белье, сразу после покупки его нужно отправить в стирку, заключил Кондрахин.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие. Он объяснил, почему в теплую погоду нужно пить по два литра воды в день и в какое время опасно находиться на улице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН
На Украине сбили Bayraktar Mini UAV
Будущие родители незапланированно узнали пол ребенка и рассмешили сеть
Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе
Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл
Власти российского региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Украинцев призвали готовиться к «сверхсложной зиме»
Бермуды упростили возвращение российских самолетов настоящим владельцам
«Магнит» прокомментировал увольнение отправившегося на СВО россиянина
Менеджер Усика оценил вероятность боя с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.