Врач рассказал об опасности заболеть раком из-за нового постельного белья

Врач Кондрахин: в новом постельном белье может быть вызывающее рак вещество

В новом постельном белье может быть формальдегид, способный спровоцировать риск заболеть раком кожи или легких, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасности канцерогенного вещества он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач сослался на исследование Роскачества, согласно которому в комплектах постельного белья нескольких торговых марок обнаружили опасное канцерогенное вещество — формальдегид. Он объяснил, что при взаимодействии с ним клетки ДНК могут мутировать, что может привести к возникновению онкологических заболеваний.

Определить наличие формальдегида в постельном белье можно по специфическому запаху, из-за которого возникает кашель и беспокойство, рассказал Кондрахин. Однако не всегда возможно выявить его самостоятельно. «Есть специальные службы, которые могут с помощью "электронного носа" выявить концентрацию вещества», — подсказал он.

Кондрахин объяснил, что если человек постоянно будет использовать постельное белье с формальдегидом, он может заболеть раком верхних или нижних дыхательных путей. «Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае», — пояснил он. Кроме того, таким образом можно заболеть и раком кожи.

Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями от формальдегида в постельном белье, сразу после покупки его нужно отправить в стирку, заключил Кондрахин.

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