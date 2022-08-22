В России предложили субсидировать строительство малоэтажек

«Известия»: Госдума призвала стимулировать строительство малоэтажек субсидиями и льготами

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что представителям рынка малоэтажного жилья в настоящий момент трудно конкурировать с «серыми» строителями, работающими без сертификатов качества, разрешений и иногда избегающими уплаты налогов, пишут «Известия».

Мутко предложил субсидировать строительство малоэтажек, чтобы поддержать прозрачные компании. Им необходимо предоставить им льготное финансирование для запуска нового или модернизацию действующего производства домокомплектов. Инициативу направят премьер-министру России Михаилу Мишустину, ее авторами стали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Член комитета, руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский объяснил, что льготное финансирование является способом стимулировать развитие отрасли. С помощью субсидий и льгот депутаты надеются сократить сроки строительства жилья, улучшить его качество и снизить стоимость.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал меры властей катализатором развития ИЖС-сегмента, поскольку у строителей малоэтажек почти нет льгот, в отличие от застройщиков многоэтажных домов. Субсидии позволят сократить стоимость малоэтажного жилья на 20–25 процентов, заключил он.