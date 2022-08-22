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США решили выслеживать «пособников» России в обходе санкций

WSJ: США решили отслеживать компании и лиц, которые помогают Москве обходить санкции

Фото: Andy Feliciotti / Unsplash

Власти США перешли к новой стадии реализации санкций против России — Вашингтон решил отслеживать «пособников» Москвы в обходе ограничений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Цель состоит в том, чтобы ударить по сохраняющимся импортным и экспортным потокам, обеспечивающим российской армии возможность продолжать действия на Украине. Нацелиться планируют на банки и криптоплатформы, которые помогают России сохранять доступ к иностранным валютам.

Также задумано наказание для тех компаний, которые продолжат поставлять в страну товары, экспорт которых ограничен. В Минфине и Минторге отслеживают компании, которые предоставляют стране финансовые услуги и продают такие товары, как полупроводники и оружие. Чиновники утверждают, что США работают над обнаружением тех предприятий и лиц, которые помогают России.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться от стран, не присоединившихся к санкциям, таких как Китай и Индия, снизить объемы поставок в Россию и средств, которые от них получает Москва. В середине июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обеим странам может быть выгодно введение определенных ограничений в торговле, в частности, потолка цен на российскую нефть.

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Платон Щукин
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