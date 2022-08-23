В Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для вице-президента страны

В Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для вице-президента Киршнер, обвиняемой в коррупции

Прокурор Диего Лусиани запросил 12 лет тюремного заключения для вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которую обвиняют в коррупции. Об этом сообщает телеканал TN.

Как отмечается, ей было предъявлено обвинение в коррупции во время проведения общественных работ в 2007-2015 годах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. На тот момент Киршнер занимала пост президента Аргентины. Она неоднократно являлась фигурантом уголовных дел. Ее подозревали в незаконном обогащении, махинациях, а также в причастности к отмыванию денег и убийству прокурора Альберто Нисмана.

В мае 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кристины Фернандес де Киршнер. Тогда судья Клаудио Бонадио обвинил ее, экс-министра экономики Алекса Кисиллофу и бывшего главу Центрального банка Алехандро Ваноли в продаже долларов на фьючерсных торгах по заниженной цене. На имущество каждого из них был наложен арест на сумму 1 миллион долларов.