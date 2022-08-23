Любовник москвички выпал из окна при попытке скрыться от ее мужа

В Москве мужчина пытался скрыться от мужа любовницы и выпал из окна

В Москве 29-летний мужчина выпал из окна квартиры любовницы при попытке скрыться от ее мужа, который неожиданно вернулся домой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Происшествие случилось 22 августа на улице Плеханова в районе Перово. 36-летний муж москвички заподозрил неладное, когда не смог попасть в собственную квартиру. Дверь была заперта изнутри, на стук никто не откликался, а изнутри доносились мужской голос и смех жены. Оставив ключ в замке, муж выбежал на улицу и попросил прохожего вызвать полицию.

Пока супруг ждал полицейских, из окна на третьем этаже упал его приятель. Когда мужчина понял, что тот выпал из его квартиры, то сразу же набросился на него с кулаками. Драку прервали прибывшие полицейские. Любовника отправили в больницу на машине скорой помощи, а мужа отвезли в отделение полиции для дачи показаний.

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