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Любовник москвички выпал из окна при попытке скрыться от ее мужа

В Москве мужчина пытался скрыться от мужа любовницы и выпал из окна

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 29-летний мужчина выпал из окна квартиры любовницы при попытке скрыться от ее мужа, который неожиданно вернулся домой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Происшествие случилось 22 августа на улице Плеханова в районе Перово. 36-летний муж москвички заподозрил неладное, когда не смог попасть в собственную квартиру. Дверь была заперта изнутри, на стук никто не откликался, а изнутри доносились мужской голос и смех жены. Оставив ключ в замке, муж выбежал на улицу и попросил прохожего вызвать полицию.

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Пока супруг ждал полицейских, из окна на третьем этаже упал его приятель. Когда мужчина понял, что тот выпал из его квартиры, то сразу же набросился на него с кулаками. Драку прервали прибывшие полицейские. Любовника отправили в больницу на машине скорой помощи, а мужа отвезли в отделение полиции для дачи показаний.

Ранее жительница США рассказала, что сумела по фотографии с завтраком разоблачить неверного возлюбленного, который тайно встречался с другой женщиной.

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Евгения Черкасова
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