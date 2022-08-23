Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония и Тонга провели первые совместные морские учения из-за роста влияния КНР

SCMP: Япония и Тонга провели первые совместные морские учения на фоне роста влияния КНР
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Erwin Jacob V. Miciano / U.S. Navy / Handout / Reuters

Японские морские силы самообороны и военно-морские силы Тонги провели первые совместные учения на фоне роста влияния КНР. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Эсминец «Кирисаме» участвовал в учениях по связи и позиционированию 21 и 22 августа в водах недалеко от столицы Тонги Нукуалофа вместе с тонганским патрульным кораблем «Нгахау Силива» с целью улучшить тактические навыки.

Материалы по теме:
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021

Вместе с США Япония продвигает концепцию «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, прилагая усилия для противодействия напористости Китая в регионе. В начале этого месяца японские морские силы самообороны также провели первые совместные учения с морской полицией Соломоновых островов, которая фактически выполняет функции военно-морского флота.

Ранее в Токио заявили, что военная активность России и КНР вблизи Японии после начала специальной военной операции на Украине выросла в 2,5 раза. Согласно данным японских военных, за четыре месяца после начала конфликта зарегистрировано 90 случаев активности китайских и российских военных кораблей и самолетов вблизи Японии. В ведомстве заявили, что скоординированные маневры на высоком уровне вызывают обеспокоенность в Токио.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге
Генсек НАТО рассказал о координации военной помощи Украине
Дворник помог москвичке найти потерянный телефон и изнасиловал ее
Безруков высказался о влиянии западной культуры на россиян
Ведущая Первого канала высказалась о сложности материнства
Ozon предупредил о дефолте по облигациям
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Apple разрешила ремонтировать свои компьютеры дома
Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем
Бывший футболист сборной России оценил переход Дзюбы в турецкий клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.