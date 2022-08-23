Япония и Тонга провели первые совместные морские учения из-за роста влияния КНР

SCMP: Япония и Тонга провели первые совместные морские учения на фоне роста влияния КНР

Японские морские силы самообороны и военно-морские силы Тонги провели первые совместные учения на фоне роста влияния КНР. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Эсминец «Кирисаме» участвовал в учениях по связи и позиционированию 21 и 22 августа в водах недалеко от столицы Тонги Нукуалофа вместе с тонганским патрульным кораблем «Нгахау Силива» с целью улучшить тактические навыки.

Вместе с США Япония продвигает концепцию «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, прилагая усилия для противодействия напористости Китая в регионе. В начале этого месяца японские морские силы самообороны также провели первые совместные учения с морской полицией Соломоновых островов, которая фактически выполняет функции военно-морского флота.

Ранее в Токио заявили, что военная активность России и КНР вблизи Японии после начала специальной военной операции на Украине выросла в 2,5 раза. Согласно данным японских военных, за четыре месяца после начала конфликта зарегистрировано 90 случаев активности китайских и российских военных кораблей и самолетов вблизи Японии. В ведомстве заявили, что скоординированные маневры на высоком уровне вызывают обеспокоенность в Токио.