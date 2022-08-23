Ozon предупредил о дефолте по облигациям

Ozon предупредил о возможном техническом дефолте по облигациям

Маркетплейс Ozon предупредил о возможном наступлении 24 августа технического дефолта по облигациями. Об этом сказано в уведомлении компании на сайте SEC.

Компания отложила выплату купона по необеспеченным конвертируемым облигациям на 750 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Невыплата будет считаться наступлением технического дефолта. В случае неисполнения обязательств по истечении 14 календарных дней (8 сентября) должен быть объявлен дефолт.

Ozon ведет переговоры о реструктуризации долга по обоюдному согласию. Технический дефолт — формальность, он не несет рисков для работы, подчеркнули в компании. «Технический дефолт по облигациям не означает неплатежеспособности компании. На наших счетах достаточно средств — на конец первого квартала на них находилось более одного миллиарда долларов», — пояснили в маркетплейсе.

Выручка Ozon за первое полугодие выросла на 73 процента, до 122 миллиардов рублей. Тем временем убыток увеличился на 19 процентов, до 26,2 миллиарда рублей. Оборот взлетел на 113 процентов и составил 348 миллиарда рублей. Платежный технический дефолт по облигациям впервые уже наступил в июне из-за ограничений на перевод средств в адрес кипрской Ozon Holdings PLC., напомнили в компании.

В августе случился пожар на складе Ozon возле деревни Петровское. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб Ozon от происшествия в 10 миллиардов рублей.