Стоимость аренды квартиры Гребенщикова сочли слишком низкой

Риелтор Перескокова: Гребенщиков установил низкую цену на аренду жилья в центре Петербурга

Арендную плату в 80 тысяч рублей, предложенную музыкантом Борисом Гребенщиковым потенциальным квартиросъемщикам за объект в центре Санкт-Петербурга, сочли слишком низкой. Об этом заявила риелтор Наталья Перескокова, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, лидер группы «Аквариум» установил за сдачу своей квартиры в аренду слишком низкую цену — такое жилье стоит от 150 тысяч рублей в месяц. «Нужно смотреть обстановку квартиры, но если там сделан капитальный ремонт, хорошие материалы, новая мебель, то, я думаю, это стоит от 150 тысяч рублей. В два раза как минимум он продешевил», — сообщила специалист по недвижимости.

Перескокова добавила, что в Москве подобную квартиру оценили бы минимум в 250 тысяч рублей, а если бы она находилась в башнях Москвы-Сити — в 300-400 тысяч рублей. По ее словам, за 70-80 тысяч в центре Москвы можно снять «двушку» с «бабушкиным ремонтом» метражом 45 «квадратов».

В понедельник 22 августа музыкант Борис Гребенщиков опубликовал в соцсетях объявление о сдаче квартиры на пятом этаже дома, расположенного в центре Санкт-Петербурга, за 80 тысяч рублей в месяц. В нем было указано, что в трехкомнатной квартире провели капитальный ремонт. Ее площадь составляет 130 квадратных метров, в ней есть большая кухня, ванная с гидромассажем и балкон.