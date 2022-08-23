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Стало известно о негодовании немцев из-за санкций против России

FT: жители немецкого Шведта разгневаны решением ввести эмбарго на российскую нефть
СюжетСанкции против России:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за эмбарго на нефть из России. Об этом стало известно газете Financial Times.

Речь идет о запрете Евросоюза на импорт российской нефти, который вступит в силу 1 января 2023 года. Как отмечает автор материала, данная мера пользуется широкой поддержкой в Германии, однако ставит под сомнение перспективы развития нефтеперерабатывающего завода Шведта, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба».

Местные жители опасаются закрытия предприятия из-за решения властей ФРГ. Как указала мэр Аннекатрин Хоппе, такое развитие событий приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением. «Люди здесь чувствуют себя пешками, которыми жертвуют в какой-то игре», — заявил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.

В статье также отмечается, что некоторые жители задались вопросом о том, почему власти ФРГ не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», и при этом выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти.

Европа решила ввести частичное эмбарго, которое коснется двух третей российской нефти, поставляемых по морю. Экспорт по трубопроводам мера пока не затронула.

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Марина Совина
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