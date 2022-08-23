Россиян предупредили о риске лишиться данных в соцсетях

Главный радиочастотный центр сообщил россиянам о риске потери данных в зарубежных соцсетях

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора предупредил россиян о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных РФ стран. Об этом говорится в исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ, пишет ТАСС.

Указано, что в связи с санкциями владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, перечисленных в пользовательском соглашении, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских юзеров.

«В процессе исследования были сформулированы следующие основные угрозы использования иностранных мессенджеров в условиях санкций: потеря доступа к сервису и к хранящимся на его серверах данных, утечки персональных данных граждан России и их неправомерное использование, а также распространение противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента», — сообщается в исследовании.

Чтобы нивелировать угрозу потери, утечек данных и их неправомерного использования, Научно-технический центр ГРЧЦ посоветовал отказаться от сервисов, которыми владеют юридические лица, находящиеся в юрисдикции недружественных России стран. Если это не представляется возможным для пользователя, он также может сократить объем личных данных, которые обрабатывают зарубежные соцсети и мессенджеры. «Сведение к минимуму может выражаться в удалении такой информации из публичного доступа, "анонимизации" информации о себе (замене настоящих ФИО и других данных, указанных в профиле, вымышленными данными) и в периодической фильтрации переписок, то есть в их частичном или полном удалении», — подчеркивается в материалах исследования.

Помимо того, специалисты Научно-технического центра предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях положениями о привлечении владельцев соцсетей к ответственности за несвоевременное реагирование на жалобы пользователей. Отмечается, что сейчас в российском законодательстве не предусмотрена ответственность владельцев платформ за несвоевременную реакцию или ее отсутствие на сообщения от юзеров, чьи права были нарушены.

Ранее компания «Доктор Веб» предупредила россиян о возможной утечке личных данных из мессенджера WhatsApp. Риск связан с уязвимостью в бюджетных Android-смартфонах, которые являются подделками устройств известных брендов.