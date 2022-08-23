Врачей российской больницы обвинили в смерти 12-летней девочки

Врачей инфекционной больницы в Волгодонске обвинили в смерти 12-летней девочки

В Волгодонске Ростовской области врачей инфекционной больницы обвинили в смерти 12-летней девочки. Подробности гибели ребенка рассказала лежавшая в соседней палате женщина, слова которой приводит паблик «Это Волгодонск, детка!» во «ВКонтакте».

Очевидица сообщила, что ребенок поступил в больницу вместе с матерью. После того как у девочки началась рвота, врачи рекомендовали ей отказаться от еды и давать воду только через час и по чайной ложке. Ближе к ночи мать ребенка позвала дежурного медика и обратила его внимание на плохое самочувствие и учащенное сердцебиение дочери. Однако врач посоветовал следовать полученным ранее рекомендациям и ушел. По утверждению лежавшей в соседней палате женщины, медсестра заявила, что вопросы нужно решать до 23:00, а с наступлением этого времени пациенты должны спать в своих палатах.

«Мама этой девочки очень вежливая и сдержанная женщина, что и хорошо, и плохо. Она все сделала, как сказали врачи. Хотя повторила не один раз, что у дочки сильно бьется сердце», — вспоминает россиянка.

По ее словам, в шесть утра пациенты проснулись от крика матери ребенка, которая звала на помощь врачей. На тот момент девочка была уже холодной и, вероятно, мертвой. Очевидица подчеркнула, что после констатации смерти ребенка врач ушел в свой кабинет, что вызвало недоумение у санитаров скорой помощи, которую вызвали медсестры больницы.

В комментариях к посту местные жители жаловались на качество работы инфекционной больницы Волгодонска. По их словам, многие врачи грубо ведут себя с родителями, игнорируют их жалобы на плохое самочувствие детей. Одна горожанка рассказала, что медработники отказались говорить, какие уколы делают ее ребенку. «Мне отвечали медсестры: "Какая тебе разница, что врач назначил — то и колем", а потом эти же медсестры пришли ко мне сами в палату и сказали, чтобы я требовала, чтобы вызывали врачей, потому что с ребенком действительно что-то не так», — поделилась она. После обращения родителей к заведующей больницы у ребенка выявили тахикардию и осложнение на сердце. По ее словам, после изменения лечения ее сын выздоровел.

Еще один житель Волгодонска отметил, что пациенты лежат в плохих условиях. По его словам, в больницу можно приехать с одной болезнью и подхватить другую. При этом в медучреждении есть платные палаты с более хорошими условиями пребывания, заявил мужчина.

Следственный комитет Ростовской области возбудил из-за смерти девочки дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщается на сайте ведомства. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые определят причину гибели ребенка.

Региональный Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проведет в местной инфекционной больнице проверку.

Ранее шестимесячная девочка из Барнаула умерла после операции по исправлению заячьей губы в новосибирской больнице. По словам бабушки ребенка, родные не могли получить информацию о ее состоянии. Мать к ребенку не пускали, а доктора ушли на выходные, оставив дежурных, которые предлагали дождаться лечащего врача. По данным регионального Следственного комитета, медики не оказали девочке своевременную помощь из-за ненадлежащей диагностики.

