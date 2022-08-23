Арендовавшего пруд россиянина застрелили на берегу

В Воронежской области браконьер застрелил арендатора пруда, просившего прекратить лов рыбы

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины, арендовавшего пруд в селе Старая Ольшанка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 21 августа россиянин заметил на берегу пруда браконьера и попросил его прекратить лов рыбы. В ответ незнакомец выстрелил в него и скрылся. Охранники пруда бросились на помощь к раненому, но по дороге в больницу тот скончался.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили генетическую, медико-криминалистическую и судебно-медицинскую экспертизы. Идет допрос свидетелей для выяснения новых обстоятельств происшествия.

Ведется розыск подозреваемого.