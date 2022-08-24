Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы

Экс-премьера Малайзии Разака признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам тюрьмы

Верховный суд Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Тун Разака к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере почти 47 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

69-летнего политика, занимавшего пост премьер-министра Малайзии с 3 апреля 2009 года по 10 мая 2018 года, признали виновным по обвинению в многомиллиардном скандале со взяточничеством в государственном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Согласно заявлениям следователей, около 4,5 миллиарда долларов было украдено из 1MDB, соучредителем которого недолгое время был Разак. Кроме того, более миллиарда долларов было переведено на счета, связанные с экс-премьером Малайзии.

Отмечается, что на суде присутствовала жена Росма Мансор, которой также были предъявлены обвинения в коррупции, и трое детей.

Представитель суда и источники, близкие к Разаку, сообщили, что бывшего премьер-министра доставили в тюрьму Каджанг, расположенную в 40 километрах от столицы Малайзии — Куала-Лумпур.

Разак потерял должность в результате выборов в 2018 году. Новый премьер-министр страны Махатхир Мохамад пообещал расследовать хищения в фонде 1MDB. Разаку запретили выезжать из страны, позднее его задержали по подозрению в коррупции. В 2019 году начался судебный процесс, Разака обвиняли в краже 700 миллионов долларов из инвестиционного фонда 1MDB. В 2020 году его признали по семи пунктам обвинения, включающим злоупотребления властью и отмывание денег. Его признали виновным в хищении 9,4 миллиона долларов и оштрафовали на 46,94 миллиона долларов, а после выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что в Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которую обвиняют в коррупции во время проведения общественных работ в 2007-2015 годах.