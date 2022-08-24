Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Жителям еще одного города России стало проще добираться в Европу

Air Serbia откроет полетную программу из Казани в Белград с 19 сентября

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia открыла продажи на прямые рейсы в Белград из еще одного российского города — Казани. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Полетная программа стартует 19 сентября — рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Казани воздушные суда будут отправляться в 23:55 и прибывать в сербский аэропорт в 03:05 по местному времени, время в пути составит чуть более четырех часов.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Добраться до европейской страны жителям и гостям Казани станет возможно от 17600 рублей. Стоимость билета туда-обратно обойдется от 33800 рублей. За тариф с багажом придется доплатить еще около двух тысяч рублей в каждую сторону.

Как отмечается, Казань стала четвертым российским городом, куда Air Serbia выполняет прямые рейсы из Белграда. Перевозчик уже летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее в августе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выступает за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза. По его словам, вне зависимости от решения ЕС, власти республики будут добиваться запрета на въезд граждан России в страны Балтии, Польшу и, потенциально, Финляндию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Посольство России возмутили высказывания США о смерти Дугиной
Российский режиссер снимет фильм для Голливуда
В ДНР рассказали о роли США в обстреле Донецка
В Латвии призвали изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей
Россиянам захотели возвращать переведенные мошенникам деньги в течение 30 дней
Внешность Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры в сети
Пограничники Ирана изъяли 1,4 тонны наркотиков на границе с Афганистаном
В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью
Врач назвала несложные способы избавиться от жира на животе
В офисе фонда бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана начались обыски
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.