Жителям еще одного города России стало проще добираться в Европу

Air Serbia откроет полетную программу из Казани в Белград с 19 сентября

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia открыла продажи на прямые рейсы в Белград из еще одного российского города — Казани. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Полетная программа стартует 19 сентября — рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Казани воздушные суда будут отправляться в 23:55 и прибывать в сербский аэропорт в 03:05 по местному времени, время в пути составит чуть более четырех часов.

Добраться до европейской страны жителям и гостям Казани станет возможно от 17600 рублей. Стоимость билета туда-обратно обойдется от 33800 рублей. За тариф с багажом придется доплатить еще около двух тысяч рублей в каждую сторону.

Как отмечается, Казань стала четвертым российским городом, куда Air Serbia выполняет прямые рейсы из Белграда. Перевозчик уже летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее в августе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выступает за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза. По его словам, вне зависимости от решения ЕС, власти республики будут добиваться запрета на въезд граждан России в страны Балтии, Польшу и, потенциально, Финляндию.