Правительство запустило новую программу расселения из аварийных домов

На расселение людей из аварийного жилья в 2022-2023 годах потратят 45 миллиардов рублей

В России запустят новую программу, связанную с расселением граждан из аварийного жилья. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, подписавший соответствующие постановления, во время заседания кабинета министров в среду 24 августа, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что новая программа позволит быстрее сносить и реконструировать дома, а также переезжать в удобное и безопасное жилье. «Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей», — отметил премьер-министр.

Переехать в новое жилье из аварийного удастся тем, чьи многоквартирные дома признали непригодными для проживания в период с 2017-й по 2022-й годы. На расселение граждан, проживающих в российских регионах, в 2022-2023 годах выделят 45 миллиардов рублей. Указанные средства помогут переехать примерно 50 тысячам человек. В сумме их жилплощади занимают практически миллион квадратных метров.

В 2022 году власти выделят 22,5 миллиарда рублей девяти регионам — Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Севастополю, Санкт-Петербургу, а также Магаданской, Сахалинской и Саратовской областям. Власти этих субъектов до 1 мая текущего года смогли расселить всех жильцов из признанных до 2017 года аварийными домов. Благодаря финансовой поддержке им удастся улучшить жилищные условия более 26,5 тысячи человек за счет обновления старого фонда общей площадью приблизительно в 500 тысяч квадратных метров.

В среднем российские власти профинансируют регионам 60 процентов от общей суммы, необходимой для реализации программы. Объем помощи будет определяться, исходя из бюджетной обеспеченности конкретных субъектов. Кроме того, в декабре 2022-го власти планируют утвердить постоянно действующие правила, согласно которым с 2023 года к реализации новой программы присоединятся те регионы, которые выполнили свои обязательства по расселению россиян из аварийного жилья в рамках действующей программы.